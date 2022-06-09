Эксперт Рогулев назвал главной ошибкой Байдена недооценку экономических показателей России

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев рассказал, что политика США в отношении антироссийских санкций провалилась по нескольким причинам, но главная — излишняя самонадеянность и недооценка ряда экономических показателей России, которые американцы распространяют и на которые сами же опираются. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Американист отметил, что только в ЦРУ работают тысячи аналитиков, а в других спецслужбах – десятки тысяч специалистов, которым по штату следует сопоставлять, анализировать и оценивать ситуацию в мире. Именно они недооценили роль Российской Федерации в мировой экономике и ее влияние, считает Рогулев.

Он отметил, что Вашингтон полагался на неподкрепленное мнение аналитиков о том, что для полного краха РФ потребуется один удар извне. Но Штаты не учли цепочки поставок российских товаров, сырья и продовольствия.

По словам эксперта, Российская экономика, в отличие от американской, носит реальный характер.

«Мы просто не вписываемся в американскую концепцию экономики», — подчеркнул Рогулев.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что коллективный Запад в рамках Группы семи (G7) и по другим каналам ведет обсуждение возможности установки потолка цен на нефть, закупаемую из России.