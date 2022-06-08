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В ООН предупредили о последствиях нехватки удобрений

Генсек ООН Гутерриш заявил, что рост цен на удобрения грозит дефицитом основных продовольственных культур

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь сек ООН Антониу Гутерриш заявил, что подорожание удобрений из-за ситуации на Украине грозит дефицитом всех основных продовольственных культур, передает ТАСС.

По его словам, цены на продовольствие в мире взлетели до рекордных высот.

«Цены на удобрения более чем удвоились, и это повсюду вызывает тревогу. Без удобрений дефицит охватит все — пшеницу, кукурузу, основные продовольственные культуры», — сказал генсек.

В связи с этим он предупредил, что миллиарды людей в Азии и Южной Америке почувствуют «опустошительный эффект».

«И если в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем мы будем говорить уже о нехватке еды», — добавил Гутерриш.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться.

Также он сообщал, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и продовольствия при условии снятия санкций против страны.

Ситуация на Украине и введение антироссийских санкций повлекли за собой нарушения поставок зерна, в ООН заговорили об угрозе продовольственного кризиса в ряде стран мира.

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