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Сбер вывел на внешний рынок свою HR-платформу «Пульс»

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сбер вывел собственную HR-платформу «Пульс» для автоматизации HR-процессов на внешний рынок, сообщает пресс-служба компании.

В Сбере подчеркнули, что «Пульс» — это на 100% отечественное ПО. Платформа позволит компаниям автоматизировать полный цикл ключевых HR-процессов, таких как привлечение, оформление, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, оценка персонала, карьера и развитие, электронные кадровые сервисы, сквозная HR-аналитика, отчетность, внутренние коммуникации и др.

«В HR-платформу ʺПульсʺ мы вложили все наши знания, душу, заботу о людях. Сотни тысяч сотрудников Сбера высоко оценили и полюбили ʺПульсʺ, он стал для них дружелюбным помощником в развитии и обучении. Мы гордимся своим детищем и готовы поделиться им с другими компаниям», — отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина.

Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, а также доступен пользователям в круглосуточном режиме. Для работы платформы используются технологии искусственного интеллекта и рекомендательные модели, благодаря которым она становится эффективным персональным ассистентом для руководителей, HR-специалистов и каждого сотрудника компании.

Целью разработки «Пульса» стало создание передового продукта, который будет решать кадровые задачи в рамках одной платформы. Сегодня «Пульсом» пользуются более 230 тыс. сотрудников экосистемы Сбера.

Платформа награждена многочисленными российскими и международными премиями в области HR и UX/UI: Хрустальная пирамида 2021, Red Dot Design Award 2021, Best For Life Design Award 2021, Digital Leaders Award 2021, IF Design Award 2022.

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