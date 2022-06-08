В компании «Этажи» сообщили о росте объема заявок на ипотеку в первую неделю июня

В первую неделю июня объем заявок на ипотечный кредит по сравнению с апрелем вырос на 32%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

Кроме того, россияне стали больше бронировать квартиры в новостройках. На 27% по сравнению со средними значениями мая.

«Рынок еще остается очень волатильным, но на нем наметились положительные тренды. О стабильном росте говорить пока рано, не все потенциальные покупатели пока отказались от выжидательных позиций», — сказал Хусаинов.

Он добавил, что спрос на ипотечный займ может начать вновь подстегивать цены на самые востребованные объекты.

Накануне РБК, ссылаясь на данные Frank RG, написало, что в мае 2022 года российские банки выдали ипотечных кредитов до минимальных с 2017 года показателей.

Позднее в тот же день президент России Владимир Путин указал, что темпы выдачи ипотеки сократились, несмотря на снижение ключевой ставки и поддержку программы кредитования по стороны государства.