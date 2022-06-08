Банки сократили выдачу ипотеки россиянам в мае до минимума с 2017 года

В мае 2022 года российские банки выдали ипотечных кредитов до минимальных с 2017 года показателей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Frank RG.

«В мае 2022 года российские банки показали рекордно слабый результат в ипотеке. За месяц они выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб. Объем одобренных ссуд оказался минимальным с февраля 2017 года», — отметили в исследовании.

Там также указали, что число заключенных договоров на ипотечные кредиты стал самым маленьким за всю историю наблюдения экспертами компании, то есть за последние восемь лет. При этом в денежном выражении в мае выдачи сократились на 26,7% по сравнению с показателями апреля. В количественном выражении снижение составило 36,7%.

В конце мая руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик рассказал, что в апреле 2022 года средний срок возврата взятых россиянами ипотек вырос на 8 месяцев по сравнению с мартом, до рекордных 23 лет и трех месяцев.