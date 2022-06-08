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ВЦИОМ: каждый пятый россиянин боится заразиться оспой обезьян

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Reuters

Каждый пятый россиянин боится заболеть оспой обезьян, однако большинство опрошенных считают ее менее опасной, чем коронавирус, передает РИА «Новости» данные опроса «ВЦИОМ-Спутник».

Согласно исследованию, проведенному среди 1600 россиян, 21% граждан поделились своими опасениями по поводу заражения, 30% рассказали, что опасаются заражения вирусом близких, а 64% респондентов сказали, что не опасаются болезни.

Выяснилось, что большинство опрошенных (60%) не знают подробностей о заболевании, 15% — впервые услышали о нем в ходе опроса, 25% респондентов заявили о хорошей осведомленности о вирусе.

При этом 70% респондентов уверены, что оспа обезьян будет менее опасной по масштабу и последствиям, чем COVID-19. Лишь 4% опрошенных опасаются, что заболевание превзойдет эпидемию коронавируса, а 9% предположили, что оспа обезьян сравняется по масштабу и последствиям с пандемией COVID-19.

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что не видят предпосылок для появления более заразного варианта оспы обезьян. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 780 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян.

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