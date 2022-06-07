S7 Space приостановила создание ракеты-носителя и уволила десятки сотрудников

Несколько десятков человек были уволены из компании S7 Space («С7 Космические транспортные системы», дочернее предприятие S7 Group, управляющее проектом плавучего космодрома «Морской старт». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на бывшего гендиректора этой компании Сергея Сопова.

Как заявил экс-глава S7 Space, из организации уволены 52 сотрудника. По его словам, все «разрушено и сломано, космического направления больше нет».

Источник издания в S7 подтвердил информацию об увольнении работников. Он указал, что это связано с финансовыми проблемами компании.

«Когда не летают самолеты, деньги неоткуда взять на другие проекты», — сказал источник.

Как сообщили РБК в пресс-службе S7, проект по созданию ракеты-носителя легкого класса был приостановлен из-за отсутствия возможности привлечения финансирования. Как уточнили в S7, в связи с этим с июня текущего года компании пришлось частично сократить штат сотрудников, в результате чего из нее ушли около 30 человек (из более чем 100 работников).

Однако S7 Space по-прежнему ведет деятельность по ряду направлений, в том числе осуществляются работы по аддитивным и сварочным технологиям, добавили там.

Ранее сообщалось о закрытии российской космической компании «КосмоКурс», которая планировала к 2025 году построить в Нижегородской области космодром.