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Почти треть российских компаний не планируют платить дивиденды в 2022 году

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Даниил Колодин/ТАСС

Практически треть российских компаний не собирается выплачивать дивиденды собственникам в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования справочного сервиса «Актион Финансы», которые есть у «Газеты.Ru».

Опрос проводился на фоне объявленного моратория на банкротство, включающего запрет на выплаты дивидендов с 1 апреля по 1 октября. В нем приняли участие 250 компаний, среди которых половина с годовым оборотом до 200 млн руб. и численностью до 50 человек.

Даже после окончания моратория 1 октября 30% компаний не намерены платить дивиденды. Среди заявивших об этом респондентов большинство – 79% — сообщили, что решили оставить прибыль в обороте компании: на поддержку операционной деятельности и развитие бизнеса.

14% не могут осуществить платеж из-за отсутствия денег. Еще 7% заявили, что не готовы терять статус мораторного должника – он не позволяет кредиторам компании подавать заявления на ее банкротство.

Среди всех опрошенных 45% считают, что сумму дивидендов необходимо снижать. Еще 28% уверены, что изымать деньги из компании в текущих условиях опасно: это может привести к кризису ликвидности и даже банкротству в будущем.

Правительство ввело мораторий на банкротство 31 марта сроком на полгода – до 1 октября 2022-го. Он должен позволить компаниям в кризисный период справиться с финансовыми трудностями, не закрывая бизнес и не увольняя сотрудников.

Мера распространяется и на организации, и на индивидуальных предпринимателей. Исключением являются застройщики-должники, если их многоквартирные дома уже внесены в реестр проблемных объектов.

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