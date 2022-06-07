Во Франции подскочила стоимость бензина из-за эмбарго на российскую нефть

Цены на топливо во Франции выросли, по крайней мере, на 13 центов за литр на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологических преобразований страны на своем сайте.

Отмечается, что рост стоимости произошел на фоне подорожания нефти после решения Евросоюза ввести эмбарго на российские поставки.

Наиболее популярный в стране дизель увеличился в цене на 13,3 цента. Теперь этот тип бензина стоит €1,961 за литр. Бензин Super SP95-E10 повысился в цене на 13,7 цента и теперь стоит €2,066 за литр.

Это повышение стоимости поставило новый рекорд. В марте Super SP95-E10 стоил 2,028 евро, после чего его стоимость упала ниже 2 евро и оставалась на таком уровне несколько месяцев.

Ранее 7 июня телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования сообщил, что средняя цена на бензин в Великобритании в очередной раз стала рекордной за всю историю ведения статистики, увеличившись до £1,785 ($2,24) за литр.

За прошедшие сутки литр бензина в стране подорожал на 6 пенсов (7,5 цента). Последние месяцы исторические максимумы стоимости топлива обновляются ежедневно.