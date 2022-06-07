Минфин России разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Подкомиссия при Минфине России дала экспортерам право зачислять валютную выручку на зарубежные счета, передает пресс-служба министерства.

«Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приняла решение разрешить экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом», — сказано в сообщении.

Так, соответствующее разрешение начинает действовать с 6 июня 2022 года.

Как указали в ведомстве, резидентам предоставили право зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку, которая получена от нерезидентов по внешнеторговым договорам (контрактам).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому снижаются требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50%. До этого значение составляло 80%.

До этого Центробанк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 дней.