В Банке России сообщили, что международные резервы страны за май снизились на 0,95%

Международные золотовалютные резервы России на 1 июня 2022 года составили $587,423 млрд, уменьшившись на 0,95% (или на $5,629 млрд) по сравнению с началом мая. Об этом сообщает пресс-служба Банка России на своем сайте.

По состоянию на 1 июня 2021 года российские международные резервы составляли $605,232 млрд.

За весь прошлый год показатель вырос на 5,9%. На 1 января 2022 года российский Центробанк владел $630,6 млрд международных резервов. Максимального количества показатель достиг 18 февраля. Тогда золотовалютные резервы страны составляли $643,2 млрд.

Речь идет о высоколиквидных иностранных активах, которыми располагает российский Центробанк и правительство страны. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и денег в иностранной валюте.

В середине мая пресс-служба Банка России сообщила, что общий объем международных резервов страны в начале мая составил $593,052 млрд. Месяцем ранее, по состоянию на 1 апреля, объем международных резервов составлял $606,409 млрд.