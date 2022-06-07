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В Великобритании стоимость литра бензина обновила исторический максимум

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Средняя цена на бензин в Великобритании в очередной раз стала рекордной за всю историю ведения статистики, увеличившись до £1,785 ($2,24) за литр. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования.

За прошедшие сутки литр бензина подорожал на 6 пенсов (7,5 цента). Последние месяцы исторические максимумы стоимости топлива обновляются ежедневно.

Стоимость дизеля тоже увеличилась до рекордных £1,852 за литр ($2,31). Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем отпускали за £1,29 и £1,31 за литр соответственно.

Рост происходит на фоне проблем нефтеперерабатывающих заводов по всему миру и по причине роста цен на энергоносители. Стоимость увеличивается вопреки сокращению топливного сбора на 5 пенсов (6 центов) за литр
со стороны правительства королевства.

Ранее 7 июня Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в связи с дефицитом топлива в стране бензовозы пересекают границу без очереди. Таможенники оформляют проезд бензовозов на границе Украины без очереди, чтобы снизить дефицит топлива в стране.

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