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Глава Минэнерго Сербии сказал, что страна будет покупать в Азербайджане до 40% газа

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Marko Djurica/Reuters

Сербия планирует импортировать в Азербайджане до 40% газа в 2023 году. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства горной промышленности и энергетики республики со ссылкой на заявление главы ведомства Зораны Михайлович, пишет ТАСС.

По словам Михайлович, Россия каждый год экспортирует в Сербию 2,2 млрд кубометров газа. В год балканская республика потребляет около около 3 млрд кубометров потлива.

«Разница будет обеспечиваться частично из хранилища газа в Венгрии, частично из хранилища газа «Банатский двор», и в следующем году у нас будет возможность получать около 40% газа по газопроводу Ниш — Димитровград. Мы ожидаем, что это будет в первую очередь газ из Азербайджана», — сказала министр.

Пока этот газопровод не запущен в эксплуатацию. По словам Михайлович, в настоящее время уже ведутся переговоры о резервировании мощностей на тот период, когда будет завершено его строительство.

В конце мая президент Сербии Александар Вучич и президент России Владимир Путин договорились по основным вопросам контракта на поставки газа в республику. Вучич сказал, что соглашение заключат на 3 три года. Стоимость газа рассчитают по нефтяной формуле, что означает от $310 до $408 за 1 тыс. кубометров.

Он назвал эту цену лучшей в Европе. Вучич добавил тогда, что остается открытым вопрос о покупке еще около 800 млн кубометров газа.

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