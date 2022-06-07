Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения компания IBM объявила о полном прекращении работы в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой директора компании Арвинда Кришны.

«Я слышал от многих из вас ответ на сделанное на прошлой неделе объявление о войне на Украине, и я ценю ваши отзывы. Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», — заявил Арвинда.

Также глава компании отметил, что украинские сотрудники находятся под опекой со стороны IBM, которая призвала их провести релокацию еще до начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что четыре региона России начали сотрудничать с российской IT-компанией «МойОфис».

Речь идет о Новгородской, Ленинградской, Астраханской и Тульской областях. Согласно соглашению, они переведут более 700 школ на российское офисное ПО «МойОфис Образование».

В состав ПО входят редакторы текстовых документов, электронных таблиц и графических презентаций, а также набор шрифтов XO_Fonts. Сообщается, что продукт совместим со всеми популярными операционными системами отечественными Linux и зарубежными Windows и поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов.