Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сторонник Навального Владимир Милов объявлен в розыск 14:25
Работникам госорганов в России предложили запретить использовать иностранные слова 14:24
Apple заставят отказаться от фирменного разъема для зарядки 14:23
Третий сезон сериала «Тед Лассо» станет последним 14:22
«АвтоВАЗ» опроверг информацию о выходе модели «Лада Искра» 14:20
Гендиректор «Ситилинка» предупредил о «товарной яме» на рынке электроники... 14:18
Netflix опубликовал тизер сериала «1899» от создателей «Тьмы» 14:18
Эксперт Ионин предложил выкладывать данные немецкого телескопа eRosita в открытый... 14:16
Кремль оценил возможное участие миротворцев ОДКБ в Донбассе 14:15
Глава «Самбо-70» Лайшев: Дэвис и Тутберидзе воссоединились в США 14:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Путин заявил, что инфляцию в России удалось взять под контроль

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономики с членами правительства России заявил, что инфляцию удалось остановить, сообщает ТАСС.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — заявил Путин.

Он также поручил кабинету министров к июлю подготовить предложения по новой конструкции бюджетных правил. Кроме того, президент дал поручение проанализировать тенденции в отраслях российской экономики.

«Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичекские показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России сохранит курс на открытость и международное сотрудничество.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть