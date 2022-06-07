Путин заявил, что инфляцию в России удалось взять под контроль

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономики с членами правительства России заявил, что инфляцию удалось остановить, сообщает ТАСС.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — заявил Путин.

Он также поручил кабинету министров к июлю подготовить предложения по новой конструкции бюджетных правил. Кроме того, президент дал поручение проанализировать тенденции в отраслях российской экономики.

«Сегодня предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичекские показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экономика России сохранит курс на открытость и международное сотрудничество.