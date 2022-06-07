Mash сообщил, что магазины H&M в России не откроются до осени

Магазины крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) не возобновят работу в России до сентября текущего года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, за июнь сотрудникам компании еще придет полная зарплата, но руководство предупредило, что дальше могут быть сокращения. До конца августа все магазины точно будут закрыты...» — уточнили в издании.

При этом после указанного срока шведская компания намерена принимать решение о возобновлении работы магазинов.

Не исключается, что наименее прибыльные магазины H&M закроют окончательно.

Официальной информации касательно возобновления работы H&M в России сейчас нет.

Ранее суд обязал H&M освободить помещение в парке «Остров мечты» и выплатить компенсацию.