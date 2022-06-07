Япония ввела новые экспортные санкции против РФ

Япония добавила в санкционный список Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции. Об этом говорится в заявлении японского МИД.

В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы вышеперечисленных банков в Японии. Также введен запрет на проведение финансовых операций с данными организациями.

Также новые санкционные меры включают «запрет на вывоз товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации», следует из документа.

В мае Япония ввела санкции против 71 компании из РФ, а также 133 человек из РФ, ДНР и ЛНР, среди них — российский премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководители ЛНР и ДНР.

Ранее газета The Asahi писала, что санкции Токио в отношении России из-за ситуации на Украине могут нанести разной степени ущерб 15 тыс. японским компаний.