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Токио не планирует выходить из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

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gazprom.ru

Правительство Японии заявило, что Токио не планирует выход из проектов по добыче нефти и сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС.

В «Белой книге по энергетической политике» за прошлый финансовый год японский кабмин отмечает, что ситуация с высокими ценами на энергоресурсы может затянуться надолго, в связи с чем в целях экономической безопасности Японии необходим доступ к стабильным поставкам СПГ.

«Сахалин-1» — шельфовый нефтегазовый проект с прямыми иностранными инвестициями, реализуемый по механизму соглашения о разделе продукции (СРП). Это единственный российский СРП-проект, в котором у отечественной компании до сих пор нет контрольного пакета акций. Его оператором является Exxon Neftegaz — дочерняя компания международной нефтегазовой корпорации ExxonMobil, которая владеет долей в 30%. В проекте также участвуют «Роснефть», японская Sodeco с 30% и индийская ONGC Videsh с 20%.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции, его оператором является компания Sakhalin Energy. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому», 12,5% — японской Mitsui и 10% — Mitsubishi. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Ранее глава компании Tokyo Gas Такаси Утида заявил, что в случае прекращения импорта в рамках «Сахалина-2» в поставках городского газа возникнут сбои. Он добавил, что полностью заменить газ из России на спотовые поставки невозможно.

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