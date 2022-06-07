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Компенсированную обманутым дольщикам недвижимость предложили не облагать НДФЛ

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fotopolska.eu

В ближайшее время в Госдуму буден внесен законопроект, в котором предлагается освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости в случае несостоятельности или банкротства застройщиков. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

«В то же время бывают случаи, когда пострадавшие участники долевого строительства получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества. В этом случае их облагают НДФЛ на общих основаниях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта полагают, что это мера позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов до 9 июня проработать вопрос о запуске в стране так называемой промышленной ипотеки под 5%.

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