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Политолог Дудаков сообщил, что указ Байдена о режиме ЧС в энергетике не затронет простых американцев

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Tom Brenner/Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал «Газете.Ru», что режим чрезвычайной ситуации, введенный в США президентом Джо Байденом из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей, в первую очередь затрагивает работу бизнеса.

«В данном случае, конкретно в этой ситуации он затрагивает в первую очередь работу бизнеса в этой сфере и на него будут накладываться, очевидно, государственные ограничения и так далее. То есть обычных граждан это не затрагивает», — сказал он.

Дудаков добавил, что понятие режима ЧС в США обычно используется во время стихийных бедствий.

«В данном случае это именно режим ЧС в экономике, то есть это связано с тем, что основные закупки, приоритетные закупки будут идти на то, чтобы решить эту проблему с этими энергомощностями. Ну и конечно, как я понимаю, он там принял еще акт об оборонном производстве, то есть таким образом все дефицитное сырье будет идти на производство и, соответственно, приоритетными будут как раз закупки за рубежом», — объяснил он.

Объявляя режим ЧС 6 июня, Байден сообщил, что на угрозы по обеспечению достаточного производства электроэнергии для США повлияли проблемы на энергетических рынках, вызванные спецоперацией России на Украине, а также изменение климата. Для решения проблемы Байден предлагает предоставить министру торговли США дополнительные полномочия для реагирования на ЧС, а также ввести беспошлинный ввоз элементов и модулей для солнечных батарей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

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