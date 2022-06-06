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NYT: США предупредили, что Россия пытается продать украденное на Украине зерно

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Vincent Mundy/Reuters

Власти США направили в 14 стран депешу-предупреждение, в котором утверждается, что Россия пытается продавать зерно, которое якобы украдено на Украине. Об этом газета New York Times со ссылкой на документ.

В публикации говорится, что в середине мая предупреждение было разослано 14 странам, в основном, африканским. В ней утверждалось, что российские суда покидают порты вблизи Украины с грузом «ворованного украинского зерна». В послании отмечалось название трех кораблей, которые подозреваются в транспортировке.

Однако, по мнению газеты, предупреждения могут оказаться напрасными, так как многие африканские страны двойственно относятся к санкциям против России на фоне сохраняющихся симпатий времен холодной войны и восприятие двойных стандартов Запада.

Глава Международного института стратегических исследований в Кении Хасан Ханендже заявил, что для стран Африки все равно, откуда поступают продукты питания. «Если кто-то намерен убедить их морализированием, он ошибается», заключил Ханендже.

В конце мая сообщалось, что Россию обвиняют в провокации продовольственного кризиса — все из-за десятков миллионов тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако западные санкции не позволяют этого сделать.

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