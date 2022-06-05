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Федеральное сетевое агентство: уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%

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Reuters

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена», — утверждается в ежедневном докладе ФСА.

В агентстве добавили, что уровень заполненности газохранилищ в текущий момент составляет 50,1%, он значительно выше, чем в предыдущие годы в аналогичное время года.

В ФСА подчеркнули, что приостановка поставок газа из Российской Федерации в Нидерланды и Данию не сказались на снабжении Германии.

Ранее стало известно, что газовые фьючерсы в мае подешевели в среднемесячном исчислении на 9,2%, до отметки $1030.

До этого «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа датской компании Ørsted и Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях.

В сообщении сказано, что «Газпром» на конец 31 мая от компаний не получил оплату за поставленный газ в апреле в рублях.

В холдинге отмечают, что датской компании в 2021 году было поставлено 1,97 млрд куб. м газа, что составило около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании.

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