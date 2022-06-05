Anderida Financial Group: россияне хотели бы накопить к пенсии 5 млн рублей

Каждый девятый россиянин на регулярной основе откладывает на старость, большинство соотечественников хотели бы скопить перед пенсией от 4 до 5 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни», — уточнили в организации.

В исследовании отмечается, что 10% ответивших уверены в возможности жить на пенсию без сбережений.

«Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков», — пояснили в Anderida Financial Group.

Выяснилось, что каждый второй соотечественник, рассчитывающий на собственные сбережения, уверен ,что к выходу на пенсию на банковском счету должно храниться 4-5 млн руб.

Около 30% хотели бы иметь свыше 5 млн рублей, а остальные участники опроса — от 2 до 4 млн руб.

Anderida Financial Group устроила исследование в мае среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ, живущих в крупных городах страны.

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