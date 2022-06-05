Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У княгини Монако Шарлен выявили COVID-19 13:08
«Известия»: McDonald's стал набирать новых сотрудников 13:02
Аналитик Ермаков заявил об отсутствии выгоды западных нефтекомпаний при уходе... 13:01
В NASA рассказали о задачах DAVINCI, посадочной миссии на Венеру 12:59
Тело 8-летнего мальчика, которого 2 дня искали в Волгоградской области, нашли... 12:58
Посол Украины Мельник счел отказ ФРГ поставлять оружие позором, который войдет... 12:57
Валерия и Пригожин поделились архивными фото со свадьбы 12:52
Reuters: жена миллиардера Мельниченко оспорит санкции ЕС 12:51
Fox News: КНР одним шагом может оставить США без оружия 12:50
В Киеве отреагировали на слова премьера Венгрии о «личных психических... 12:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Anderida Financial Group: россияне хотели бы накопить к пенсии 5 млн рублей

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Каждый девятый россиянин на регулярной основе откладывает на старость, большинство соотечественников хотели бы скопить перед пенсией от 4 до 5 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни», — уточнили в организации.

В исследовании отмечается, что 10% ответивших уверены в возможности жить на пенсию без сбережений.

«Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков», — пояснили в Anderida Financial Group.

Выяснилось, что каждый второй соотечественник, рассчитывающий на собственные сбережения, уверен ,что к выходу на пенсию на банковском счету должно храниться 4-5 млн руб.

Около 30% хотели бы иметь свыше 5 млн рублей, а остальные участники опроса — от 2 до 4 млн руб.

Anderida Financial Group устроила исследование в мае среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан РФ, живущих в крупных городах страны.

Ранее россиянам пообещали автоматическую индексацию пенсий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть