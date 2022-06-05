Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Англии призовые места в женской велогонке заняли трансгендеры 05:27
Боец UFC Волков заявил, что его поединок против Розенстрайка прошел идеально 05:27
Тренер бойца Волкова считает, что судья сохранил здоровье Розенстрайку, остановив поединок 05:14
В Германии посчитали ущерб от российских санкций против Gazprom Germania 05:08
Южная Корея заявила о 8 баллистических ракетах, пущенных КНДР в сторону... 04:52
Наставник сборной Англии Саутгейт о преклонении колена: мы пытаемся просветить людей 04:43
Президент Колумбии назвал нарушением конституции свой домашний арест 04:42
Экс-боец UFC Тактаров похвалил Евлоева после победы над Иге 04:31
NHK: северокорейская баллистическая ракета упала вне японской экономической зоны 04:26
Психотерапия оказалась бесполезна при тяжелой депрессии 04:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Экономист Григорьев объяснил, как взаимосвязь экономик спасает США и КНР от конфликтов

close
100%
Depositphotos

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал агенству «Прайм», что из-за взаимозависимости Соединенные Штаты и КНР, являясь конкурентами во многих сферах, стараются избегать действительно серьезной конфронтации.

Согласно объяснению эксперта, Китай является одним из крупнейших инвесторов в госдолг США, а американский рынок является крупнейшим площадкой для сбыта продукции КНР. Следовательно, как только одна из сторон предпримет меры по разжиганию конфликта, она сразу же столкнется с с тяжелыми последствиями для экономики.

«Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесет существенные финансовые потери сам», — добавил экономист.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своих социальных сетях высмеял инициативы США по мирному урегулированию, сравнив военные расходы Соединенных Штатов на Киев и затраты на экономическое сотрудничество

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть