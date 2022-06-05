Экономист Григорьев объяснил, как взаимосвязь экономик спасает США и КНР от конфликтов

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал агенству «Прайм», что из-за взаимозависимости Соединенные Штаты и КНР, являясь конкурентами во многих сферах, стараются избегать действительно серьезной конфронтации.

Согласно объяснению эксперта, Китай является одним из крупнейших инвесторов в госдолг США, а американский рынок является крупнейшим площадкой для сбыта продукции КНР. Следовательно, как только одна из сторон предпримет меры по разжиганию конфликта, она сразу же столкнется с с тяжелыми последствиями для экономики.

«Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесет существенные финансовые потери сам», — добавил экономист.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в своих социальных сетях высмеял инициативы США по мирному урегулированию, сравнив военные расходы Соединенных Штатов на Киев и затраты на экономическое сотрудничество