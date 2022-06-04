В Белоруссии легализуют «параллельный импорт», сообщает правительство страны в своем Telegram-канале.

По их данным, будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам.

Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка, отмечается в сообщении.

Ранее правительство Тайваня запретило экспорт в РФ и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц. Кроме того, введен запрет на ввоз литографического оборудования, используемого для изготовления таких микросхем.

Новые ограничения коснулись микропроцессорной техники, которая соответствует ряду условий. Среди данных условий: достижение уровня быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит и выше.

Помимо того, санкции затронут отгружаемые в Россию и Белоруссию микросхемы, у которых не должно быть более 144 контактов.