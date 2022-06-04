Правительство России одобрило поддержку туристической отрасли

Правительство России утвердило выделение средств Минстрою на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», передает пресс-служба кабмина.

Как сообщается, министерству для предоставления в 2022–2024 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ будет направлено сумма в размере 3 427 710 500 рублей, в 2023 году – 10 604 534 900 руб., в 2024 году – 10 174 621 400 руб. Также было утверждено распределение данных субсидий.

В пресс-службе также указали, что финансовое обеспечение проекта осуществляется в целях развития туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы РФ «Развитие туризма».

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что кабмин страны поддержал введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов.

По его словам, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», для инвесторов, стоящих и предоставляющих в аренду и управление туробъекты, будет введена нулевая ставка НДС. Предполагается, что она будет действовать пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе и после реконструкции.