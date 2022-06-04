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WSJ: Boeing приостановила в мае выпуск самолетов 737 MAX из-за проблем с поставками

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Lindsey Wasson/Reuters

Американская компания Boeing («Боинг») временно приостановила производство самолетов 737 MAX в мае примерно на десять дней из-за проблем с цепочками поставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которое ссылается на источники.

Издание утверждает, что порядка 10 поставщиков американской компании в текущий момент испытывают нехватку рабочей силы и материалов. В это же время, оказавшимся в простое самолетам требуется больше времени на их подготовку к поставке. Из-за этого Boeing испытывает трудности с сокращением запасов готовых самолетов 737 MAX. Их на конец первого квартала 2022 года насчитывалось порядка 320.

От этой ситуации также пострадала ирландская авиакомпания Ryanair («Райнэйр»), которой пришлось сократить число полетов в летнем расписании.

По данным аналитиков, Boeing может потерять порядка $ 3,6 млрд. в течение первой половины 2022 года.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500.

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