Принадлежащий Абрамовичу бизнес продадут за 79 рублей

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая россиянину Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана технологическим предпринимателям за один фунт стерлингов. Об этом пишет газета Financial Times.

Решение о продаже Truphone принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями.

По информации источников, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными авто, и его партнер Пиррос Куссиос. Коч получит 90%, Куссиос — оставшиеся. Нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более £10 млн и погасить долги компании.

Truphone была запущена в 2006 году. Абрамович в 2013 году заплатил $70 млн за 23,3% акций оператора. Остальные принадлежат его партнерам по Александру Абрамову и Александру Фролову.

15 марта Евросоюз начал применять четвертый пакет ограничительных мер против России после признания ей республик Донбасса и начала специальной военной операции на Украине. Санкционный список был расширен на 15 физических и девять юридических лиц, среди которых оказался и Роман Абрамович.

3 июня ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ. Он вступит в силу уже в пятницу, но нефтяное эмбарго отложено на полгода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».