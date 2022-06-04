Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-хавбек сборной России Мостовой не считает Карпина достойной заменой Шварцу... 03:33
Юрист напомнила, каким категориям граждан РФ положена дополнительная ежемесячная выплата 03:28
Иммунолог Жемчугов: оспа обезьян не представляет опасности для россиян 03:27
Стремоусов: вопроса референдума в Херсонской области в повестке пока нет 03:20
Форвард «Реала» Бензема согласился на условный срок по делу... 03:16
Эксперт Орсини: США и Европа предали Украину, нарушив обещание помочь Киеву войсками НАТО 03:15
Быстров заступился за волейбольного тренера Воронкова после расистского скандала 02:58
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о реальной угрозе появления более опасного штамма... 02:56
Генерал США призвал Запад направить истребители на Украину «как можно скорее» 02:48
Журова раскритиковала УЕФА после извинений организации за беспорядки на финале... 02:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Принадлежащий Абрамовичу бизнес продадут за 79 рублей

FT: принадлежащий Абрамовичу оператор связи Truphone продадут за £1

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая россиянину Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана технологическим предпринимателям за один фунт стерлингов. Об этом пишет газета Financial Times.

Решение о продаже Truphone принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями.

По информации источников, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными авто, и его партнер Пиррос Куссиос. Коч получит 90%, Куссиос — оставшиеся. Нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более £10 млн и погасить долги компании.

Truphone была запущена в 2006 году. Абрамович в 2013 году заплатил $70 млн за 23,3% акций оператора. Остальные принадлежат его партнерам по Александру Абрамову и Александру Фролову.

15 марта Евросоюз начал применять четвертый пакет ограничительных мер против России после признания ей республик Донбасса и начала специальной военной операции на Украине. Санкционный список был расширен на 15 физических и девять юридических лиц, среди которых оказался и Роман Абрамович.

3 июня ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ. Он вступит в силу уже в пятницу, но нефтяное эмбарго отложено на полгода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть