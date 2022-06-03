Директор Nestle отказал Зеленскому в требовании прекратить работу в России

Главный исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обращался к нему с просьбой прекратить сотрудничество с Россией, но он принял решение не уходить полностью с российского рынка. Об этом глава компании заявил в интервью Blick.

«Мы отреагировали очень быстро, например, немедленно закрыли все бутики Nespresso. Разногласия касаются наших основных продуктов, и мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население должно продолжать получать питание», — сказал Шнайдер, подчеркивая, что геополитические вопросы должны решаться «не за счет самых слабых в населении».

В российском подразделении Nestle работает 7 тыс. человек. По словам Шнайдера, компания продолжает выплачивать заработную плату всем сотрудникам.

В марте швейцарский концерн решил приостановить продвижение брендов KitKat и Nesquik в России. В компании отметили, что не рассчитывают на получение в будущем прибыли из России.