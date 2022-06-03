Росавиация попросила Шри-Ланку согласовать вылет самолета «Аэрофлота» из страны

Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратился к властям Шри-Ланки с просьбой разрешить вылет самолета «Аэрофлота» из страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько <...> обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ожидают ответа по этому вопросу в ближайшее время.

2 июня на Шри-Ланке задержали Airbus A330 российских авиалиний на вылете в международном аэропорту Бандаранаике.

Позднее «Аэрофлот» пояснил, что это произошло из-за отсутствия разрешения авиационных властей Шри-Ланки. Судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня.

Россиян, которые не смогли вылететь в Москву, временно разместили в отеле.