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WP: антироссийские санкции оставили сотрудников нью-йоркской компании без работы

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Depositphotos

Введенные в отношении России санкции лишили работы сотрудников курьерской компании Buyk в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Buyk — дочка российской компании, предоставляющей услуги экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома «Самокат». Buyk был запущен в Нью-Йорке в сентябре 2021 года, в Чикаго — в декабре. К концу 2022 года компания планировала открыть филиалы в Бостоне, Хьюстоне, Майами и Лос-Анджелесе.

Отмечается, что в течение 16 дней Buyk объявила о банкротстве и уволила весь персонал — 900 человек.

Сначала санкции отразились на повседневных задачах сотрудников, а потом лишили их зарплаты, поскольку Buyk потерял источник финансирования.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако западные санкции не позволяют этого сделать.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Санкции против России
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