Военная операция на Украине. День 100-й

Власти ДНР за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 319 человек, в том числе 24 ребенка, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов, выпустив шесть мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в пользу вступления Украины в ЕС, но отметила, что вхождение страны в состав сообщества не может пройти по упрощенной процедуре — ТАСС.
Все попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область были отбиты и провалились, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР, проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров — РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Очередная партия гуманитарной помощи весом в 1,5 тысяч тонн доставлена на Украину и в Донбасс — ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Всего с начала гуманитарной миссии в регион доставлено 25,5 тысяч тонн грузов.
Российская сторона не удивлена новым санкциям, введенным США против РФ, и убеждена, что подобная ограничительная практика будет лишь усугублять экономическую ситуацию в мире, в том числе скажется на продовольственной безопасности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — Telegram-канал посольства.
Министерство торговли США обнародовало черный список, в который вошло 71 юридическое лицо из России и Белоруссии, в том числе целый ряд авиастроительных и судостроительных предприятий. Документ был обнародовал в Федеральном реестре.
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время визита в Берлин призвал власти Германии как можно скорее поставить Киеву тяжелые вооружения, в частности, танки Leopard и БМП Marder — агентство DPA.
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республик (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что мирные жители находятся в бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке, где солдаты ВСУ держат оборону – ТАСС.
❗️ Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera:
▪️ Действия РФ на Украине являются не войной, а спецоперацией, потому что ограничены по целям, уничтожаются только военные объекты;
▪️ Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для РФ, чем присоединение Украины к альянсу;
▪️ Большинство арабских государств занимают сбалансированную позицию по отношению к ситуации на Украине, и Россия это ценит;
▪️ Ядерная война - это конец человечества, нельзя ее допустить;
▪️ Европа и США с удовольствием поставляют Киеву оружие, так как, не жалея украинцев, они таким образом воюют с Россией чужими руками;
▪️ Россия ценит усилия посредников, которые пытаются организовать для нее переговоры с Украиной, но для такой встречи нужно, прежде всего, желание сторон, а Киев вместо этого предпочитает продолжать военные действия;
▪️ Москва ударит на поражение по центрам принятия решений, если Киев использует полученное от США вооружение против территорий России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий МедведевЕкатерина Штукина/РИА «Новости»