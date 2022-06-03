СМИ: бывшие рестораны McDonald's в России получат название «Доминис»

Бывшие рестораны быстрого питания McDonald's в России будут называться «Доминис», сообщает «Москва--24» со ссылкой на источник.

В середине мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы в стране.

На этой неделе новый владелец McDonald's Александр Говор заявил, что все рестораны сети в России откроют в течение двух месяцев. По его словам, на сегодняшний день перезапуститься готовы 840 ресторанов. Еще семь — зарегистрированы в Московской области, но не готовы к открытию. Такая же ситуация с некоторым количеством ресторанов в центральной России. И еще 20 точек откроют до конца 2022 года.

Также ТАСС сообщил, что рестораны McDonald's откроются под новым названием 12 июня в Москве в 15 точках. Один из ресторанов откроют у метро «Пушкинская».