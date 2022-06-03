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В НИУ ВШЭ спрогнозировали замедление темпов роста ВВП на 1-1,5% в год из-за санкций

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Антироссийские санкции будут тормозить рост ВВП страны, примерно, на 1-1,5% в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на консенсус-прогноз о перспективах развития экономики России до 2030 года, который подготовили в НИУ ВШЭ. Для исследования опросили 17 макроэкономистов из государственных и частных организаций.

На фоне торможения роста ВВП страны доходы населения будут отставать от роста экономики. Вырастут общие издержки экономики. Они вытеснят издержки на труд.

До 2030 года в экономике России снизится доля экспорта на 5-7 процентных пунктов в сравнении с текущей долей в ВВП. По данным Всемирного банка, в последние годы доля экспорта в ВВП России находится в диапазоне 25-30%.

Основными рисками для экономики до 2030 года станет потеря макроэкономической и социальной устойчивости, технологическое отставание, а также усиление демографических проблем.

1 июня сообщалось, что ВВП России в годовом выражении по итогам апреля снизился на 3% на фоне санкций. Данные были указаны в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития страны.

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