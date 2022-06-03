Илон Маск заявил, что у него «очень плохие предчувствия» насчет мировой экономики

Предприниматель Илон Маск заявил, что имеет «очень плохое предчувствие» по поводу глобальной экономики и хочет сократить порядка 10% рабочих мест в своей компании Tesla. Об этом сообщает Reuters.

Также миллиардер распорядился прекратить наем работников в компанию.

Такое заявление Маск распространил вскоре после того, как пригрозил уволить сотрудников Tesla, не желающих возвращаться в офис. «Любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе минимум (и я имею в виду минимум) 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих», — написал Маск.

По данным на конец прошлого года, в Tesla работало около 100 тыс. человек.

Ранее Маск пообещал показать рабочего робота-гуманоида Tesla Bot 30 сентября.