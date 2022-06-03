Чиновник из США Кришнамурти призвал наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго

Американский конгрессмен Раджа Кришнамурти направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго на российскую нефть, а также предложил рассмотреть возможное введение санкций против Венгрии за отказ поддержать ограничения, передает RT.

«Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго, и я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Будапештом окончательной договоренности по запрету российской нефти», — говорится в письме.

По мнению Кришнамурти, Соединенным Штатам следует применить двусторонний подход: усилить приверженность инвестиционному фонду «Инициативы трех морей», для поддержки энергетической безопасности Центральной Европы, и рассмотреть возможность ограничительных мер против венгерских компаний, которые продолжают вести дела дела с экспортерами российской нефти.

Ранее послы Евросоюза одобрили шестой пакет санкций в отношении России, который, в частности, предполагает частичное отложенное нефтяное эмбарго.