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РБК: депутаты предложили запретить резидентам из недружественных стран владеть букмекерскими компаниями

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Depositphotos

В Госдуме РФ предложили запретить резидентам из недружественных стран быть бенефициарами владеть букмекерскими компаниями, сообщает РБК.

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев. Нововведения могут коснуться крупных букмекерских компаний, которые работают в России, таких как «1хСтавка» и «Лига ставок».

Требования были внесены в Госдуму в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования порядка перечисления целевых взносов и порядка организации и проведения лотереи)» 12 мая, но рассмотрение было перенесено на 7 июня, так как профильный комитет по экономической политике рекомендовал авторам добавить изменений.

Кроме этого, депутаты предлагают внести поправки в закон о государственном регулировании деятельности по проведению азартных игр. Они хотят запретить связанным с недружественными странами или находящимися под их контролем иностранным лицам выступать бенифициарными владельцами их организатора, что является актуальным в свете усиливающегося санкционного давления на Россию.

Ранее сообщалось, что группа депутатов от «Единой России» вынесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, применение которого может изменить весь лотерейный рынок.

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