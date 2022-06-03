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«Ъ»: ретейлеры и рестораторы просят заморозить тарифы на вывоз мусора до 2023 года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Ретейлеры и рестораторы просят российские власти ввести мораторий до 2023 года на индексацию тарифов на вывоз коммунальных отходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на коллективные письма отраслевых союзов ретейлеров и операторов общепита в Минэкономики, Минприроды и ФАС.

Среди подписавших письмо Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей (Союз НСР), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Федерация рестораторов и отельеров России (ФРИО).

Как отмечает издание, компании предлагают в качестве антикризисной меры заморозить повышение тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 июля 2022 года по 1 января 2023 года.

Они также просят власти изменить систему тарифов на вывоз ТКО по всей стране, так как сейчас каждый регион определяет их самостоятельно, что приводит к завышению тарифов во многих регионах и переплате от 20 до 60% в зависимости от субъекта страны.

Так, ретейлер из Татарстана рассказала, что среднегодовой норматив на вывоз отходов для заведений общепита в этом регионе почти в два раза превышает фактические объемы. О том, что в ряде регионов фактические объемы отходов магазинов сетей ниже существующего норматива подтвердили также представители супермаркетов «Лента» и «Азбука вкуса».

Как рассказали в Федеральной антимонопольной службе, тарифы на вывоз отходов индексируются раз в год с 1 июля и служба не планирует менять это правило.

По мнению экспертов, для бизнеса есть возможность оплачивать вывоз отходов по фактическому объему, но для этого им необходимо организовать свою площадку для накопления ТКО, однако в большинстве случаев их установка невозможна из-за существующих требований.

Ранее Ассоциация больших данных (АБД) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) призвали убрать из нового закона по защите персональных данных требование оповещать Роскомнадзор об их передаче в другие страны.

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