ЦБ: замедление инфляции в России преждевременно считать устойчивым

В бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Центрального банка России (ЦБ РФ) сказано, что существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле-мае. Аналитики отметили, что его пока рано считать устойчивым.

По данным Росстата, инфляция в России замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

По данным ЦБ, еще много факторов свидетельствуют о сохранении все еще высокого, хотя и снижающегося общего инфляционного давления.

Ранее сообщалось, что международные резервы России увеличились за неделю на 1,1% или на $6,2 млрд, составив по состоянию на 27 мая $589,6 млрд.

В конце мая российский Центральный банк опубликовал обзор, в котором заявил о рисках хронической высокой инфляции в мировой экономике. В Банке России подчеркнули, что текущий рост инфляции является вызовом для ведущих центральных банков мира и требует от них «более решительного ужесточения денежно-кредитной политики».