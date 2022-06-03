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В Германии назвали шестой пакет санкций против России «дырявым»

FAZ: запрет на танкерный экспорт нефти из России не позволит ЕС заблокировать ее поставки

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Reuters

Запрет на танкерный экспорт нефти из России не позволит ЕС заблокировать ее поставки — у России остается два пути для обхода европейских ограничений, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Первый путь — перестрахование танкеров. Россия может либо самостоятельно обеспечивать страховку судов, либо воспользоваться подобной услугой в странах, которые не вводили против России санкции.

Второй путь — смешивание различных партий нефти, например, по принципу «латвийской смеси»: когда в смеси двух видов нефти, российский компонент составляет не более 49,99%. По данным издания, подобную схему успешно использует Иран, а Греция уже помогает осуществлять такие сделки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен темпами принятия шестого пакета антироссийских санкций.

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