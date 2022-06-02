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Украинский Нацбанк повысил ключевую ставку с 10% до 25%

Национальный банк Украины отказался от принятого в начале весны решения зафиксировать учетную ставку и сразу повысил ее с 10% до 25% годовых, сообщает Общественная служба новостей.

«Целью этого шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, в результате, усиление возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны», — подчеркнули в НБУ.

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