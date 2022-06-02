Небензя заявил о готовности России пропустить суда с украинским зерном

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова организовать гуманитарные коридоры для вывоза зерна из украинских портов при условии разминирования северо-западной акватории, сообщает РИА «Новости».

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — заявил Небензя.

Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин в четверг, 2 июня, провел в Москве встречу с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине, и, в частности, проблему вывоза зерна из портов этой страны.

Как указал представитель оборонного ведомства, российская сторона не блокирует украинские порты в Черном море. Также он отметил, что Россия не будет пользоваться гуманитарной ситуацией на Украине для решения задач специальной военной операции.