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Замглавы Минобороны РФ переговорил с заместителем генсека ООН о вывозе зерна из портов Украины

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Vincent Mundy/Reuters

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в четверг, 2 июня, провел в Москве встречу с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине, и, в частности, проблему вывоза зерна из портов этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как указал представитель оборонного ведомства, российская сторона не блокирует украинские порты в Черном море. Также он отметил, что Россия не будет пользоваться гуманитарной ситуацией на Украине для решения задач специальной военной операции.

Недавно сообщалось, что Турция, Украина и РФ под эгидой ООН подготовили дорожную карту по безопасной транспортировке сельхозпродукции из заблокированных украинских портов на мировые рынки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский Военно-морской флот обеспечит беспрепятственный проход судам с зерном с Украины, если Киев решит проблемы разминирования своих прибрежных вод.

До этого президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов и вывозу зерновых из портов Украины.

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Операция на Украине. Новости
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