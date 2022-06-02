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Новак не исключил дефицит нефтепродуктов в Евросоюзе из-за эмбарго на нефть из России

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что на рынке Евросоюза может случиться дефицит нефтепродуктов из-за введения эмбарго на российскую нефть. Об этом вице-премьер сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы видим рост цен, не только на нефть, но и на нефтепродукты. Я не исключаю, что будет большой дефицит нефтепродуктов в ЕС», — сказал Новак в ответ на вопрос о влиянии на Россию частичного эмбарго со стороны Евросоюза.

Кроме того, вице-премьер полагает, что Евросоюз принял решение об эмбарго, исходя из политических взглядов, не обращая внимание на экономические последствия.

Также Новак считает, что в результате решения ЕС об ограничении поставок сырья из России пострадают в первую очередь сами европейские потребители.

Лидеры стран-членов Евросоюза достигли соглашения по шестому пакету санкций против России в ночь на 31 мая. Ограничительные меры предусматривают, в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России.

Ранее 2 июня российский МИД прокомментировал новый, шестой, пакет санкций в отношении России, сказав, что согласованные с большим трудом ограничения окажут разрушительный эффект для Евросоюза.

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