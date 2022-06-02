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Путин потребовал от региональных властей искоренить практику растраты дорожных фондов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров потребовал от региональных властей искоренить практику растраты дорожных фондов на другие цели, сообщает ТАСС.

«Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов Федерации: у нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда, тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели, на другие участки работы. Прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению», — обратился Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть все необходимое для дорожного строительства на высочайшем уровне.

Президент также обратил внимание, что увеличение строительства дорог продвинет российские исследования и разработки в области проектирования дорожно-транспортного полотна, в управлении строительством и производстве стройматериалов.

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