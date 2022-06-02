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В Литве заговорили о необходимости выработки механизма использования замороженных активов РФ на восстановление Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила об отсутствии механизма использования замороженных на Западе российских активов для финансирования восстановления Украины, его необходимо юридически регламентировать, передает ТАСС.

Скайсте подчеркнула, что Еврокомиссия должна найти правовые обоснования или создать новые механизмы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ряд стран ввели санкции против РФ и стали оказывать Украине военную и финансовую помощь.

Ранее Латвия, Литва, Эстония и Словакия призвали к конфискации российских активов, замороженных Евросоюзом, и направлении их на финансирование восстановления Украины после боевых действий. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на восстановление страны может потребоваться до $600 млрд.

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Санкции против России
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