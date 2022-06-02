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Австрия может передать газохранилище «Газпрома» в Хайдахе другому поставщику

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, выступая перед депутатами Федерального совета страны, сообщил, что Вена готовится передать газохранилище «Газпрома» в Хайдахе другому поставщику. Его слова приводит ТАСС.

Передача газохранилища «Газпрома» в Хайдахе может быть проведена в случае, если российская компания откажется заполнять его топливом. Австрия уже разработала для этого юридические предпосылки. Сейчас стратегически важное газохранилище остается пустым.

Нехаммер уточнил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил ему о намерении передать газохранилище другому поставщику, так как речь идет об энергетической безопасности страны.

«Хайдах имеет особое стратегическое значение. Он снабжает ФРГ, а также [австрийские земли] Тироль и Форарльберг. По принципу «используй или потеряй» мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме», — заявил Нехаммера.

27 мая между канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, который Нехаммер охарактеризовал как «очень серьезный» .

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