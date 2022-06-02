МСП Банк выдал первый кредит в рамках госпрограммы «Взлет – от стартапа до IPO»

Производитель высокотехнологичных инженерных решений в сфере строительства и реконструкции аэродромных объектов «ИВК АИР Групп» получил кредит на 300 млн рублей от МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП. Средства будут направлены на масштабирование бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

При создании и производстве продукции «ИВК АИР Групп» применяет компьютерное проектирование, математическое моделирование и инженерный анализ, что позволяет отнести субъект МСП к высокотехнологичным. Компания планирует дальнейшую автоматизацию и цифровизацию производственного процесса, внедрение интеллектуальных систем и роботизацию производства.

В сообщении отмечается, что финансирование в рамках программы правительства РФ «Взлет – от стартапа до IPO» позволит увеличить производство инновационных экранов, отклоняющих вверх воздушный реактивный поток двигателей самолета при взлете. Общая стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей.

«Пилотные проекты успешно реализованы на шести аэродромах. Мы готовы начать серийное производство. В планах предприятия – запуск производства экранов, способных отклонять не только воздушный поток, но и звуковой», — рассказал глава компании Алексей Кучмин.

Председатель правления МСП Банка Петр Засельский, в свою очередь, подчеркнул, что кредитование инновационных компаний имеет большое значение для развития отечественных высокотехнологичных предприятий в современных условиях. По его словам, кредитный продукт банка в рамках программы правительства РФ «Взлет – от стартапа до IPO» создает благоприятную среду для сферы высоких технологий. Засельский отметил, что воспользоваться им можно только в МСП Банке.

В результате реализации программы объем выпуска экранов повысится до 119 экземпляров в год, а новые рабочие места будут открыты для 15 сотрудников. Выручка компании, как ожидается, уже к концу этого года увеличится до 1,5 млрд рублей.