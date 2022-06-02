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Сервис SuperJob назвал самые уважаемые профессии в России

По данным рейтинга сервиса SuperJob, медработники пользуются большим уважением у россиян

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РИА «Новости»

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых уважаемых профессий в России, пишет RT.

Согласно данным исследования, наибольшее уважение к врачам, фельдшерам и медсестрам испытывают 30% россиян. Порядка 9% жителей России назвали самой престижной работу учителей, столько же респондентов назвали самой уважаемой профессию военного.

Еще 4% опрошенных назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС, по 2% наиболее уважаемыми назвали профессии рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников.

Авторы исследования отмечают, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее сообщалось, что зубной техник и автомобильный слесарь стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве в мае 2022 года согласно рейтингу «Работа.ру».

До этого был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых строительных вакансий в России.

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