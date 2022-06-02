«Ъ»: в России сократилось производство сладостей

Кондитерские изделия оказались единственной категорией среди основных продуктов питания, где с начала года было зафиксировано сокращение производства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По итогам четырех месяцев текущего года, производство сладостей сократилось в РФ на 3,4%, фабрики снизили выпуск примерно на 50 тыс. тонн год к году. Одной из причин снижения стало сокращение поставок на внешние рынки, отмечает источник газеты.

За упомянутый период экспорт кондитерских изделий из России сократился на 40 тыс. тонн. По словам исполнительного директора ассоциации кондитеров «Асконд» Вячеслава Лашманкина, снижение экспорта связано с проблемами логистики, которые в частности осложняют ввоз сырья, обертки и оборудования. В компании «Русбренд» подтвердили, что производители сладостей с начала марта повышали стоимость ингредиентов, упаковки и логистических затрат.

Ранее опрос показал — больше половины россиян верят, что сладкое улучшает настроение.